Режим повышенной готовности введут в Мадриде из-за COVID-19

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Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид, чтобы замедлить распространение COVID-19. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Как отмечается, введение режима позволит ограничить на въезд и выезд из столицы Испании и еще девяти населенных пунктов.

В Испании с начала распространения коронавируса было выявлено 848 тысяч заболевших, из них 259 тысяч – в Мадриде.

Ранее стало известно, что правительство Италии собирается продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом до 31 января 2021 года. По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанца, курс властей должен быть нацелен на осмотрительность и осторожность.

Сложная обстановка в связи с распространением коронавируса сохраняется и в ряде других европейских стран. Например, в Чехии после почти полугодового перерыва установили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19. Его действие продлится 30 дней. До этого в республике режим ЧС действовал с 12 марта по 17 мая.

В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября.

