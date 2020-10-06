В Италии намерены продлить режим ЧС из-за коронавируса до 31 января

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Фото: AP/Andrew Medichini
Правительство Италии собирается продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом до 31 января 2021 года, сообщает РИА Новости.
По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанца, курс властей должен быть нацелен на осмотрительность и осторожность.
"Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Считаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем", – заявил министр.
Постановление о введении режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января, когда в стране выявили первые случаи COVID-19. 31 июля режим продлили до 15 октября.
Сложная обстановка в связи с распространением коронавируса сохраняется и в ряде других европейских стран. Например, в Чехии после почти полугодового перерыва установили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19. Его действие продлится 30 дней. До этого в республике режим ЧС действовал с 12 марта по 17 мая.
В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября. Самая тяжелая ситуация сформировалась в Испании, где не хватает медперсонала. Для борьбы с распространением инфекции было принято решение закрыть Мадрид и несколько ближайших к нему городов.
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