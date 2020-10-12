В Словакии закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки

11:25
Фото: epositphotos/ArturVerkhovetskiy
Власти Словакии ужесточили социальные ограничения в республике из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявило Словацкое радио.
С 12 октября средние школы страны перешли на дистанционный режим обучения. При этом с четверга в Словакии запрещается проведение любых общественных мероприятий. Исключение сделали лишь для профессиональных спортивных соревнований, они могут быть организованы без зрителей.
Кроме того, количество участников крестин, похорон и свадеб, по распоряжению властей, должно определяться в помещениях из расчета один человек на 15 квадратных метров.
Под открытым небом люди, принимающие участие в обрядах, должны соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга. Известно, что в стране ввели обязанность носить защитные маски не только в помещениях, но и на улице.
Рестораны, кафе и другие заведения смогут обслуживать посетителей только вне помещений.
Магазины с 09:00 до 11:00 по центральноевропейскому времени будут работать только для покупателей старше 65 лет. Прекращают свою работу фитнес-центры, сауны, бассейны, пляжи, а также аквапарки.
Согласно данным ВОЗ на 12 октября, в мире выявлено уже более 37 миллионов случаев заражения, свыше 1,070 миллиона человек скончались.
Ранее Швейцария ввела обязательный карантин для россиян. Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения.
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