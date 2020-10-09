Швейцария ввела обязательный карантин для россиян

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

С 12 октября Швейцария включила Россию в список стран, приехав из которых полагается обязательный карантин на 10 дней. Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Уточняется, что, помимо РФ, десятидневный карантин требуется соблюдать прибывшим из Словакии, Грузии, Иордани, Канады, Туниса и Ирана. Кроме того, увеличился перечень опасных с эпидемиологической точки зрения регионов во Франции (18 регионов, в том числе Ницца и Париж), Австрии (5 регионов, включая Вену и Зальцбург), Италии (Кампанья, Лигурия, Сардиния и Венето) и Германии (Берлин и Гамбург).

Ранее сообщалось, что европейские страны вводят дополнительные ограничительные меры из-за распространения COVID-19. К примеру, кабмин Таиланда принял решение продлить до 31 октября режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. А правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели.

По данным ВОЗ на 9 октября, в мире выявлено уже более 36 миллионов случаев заражения, свыше 1,049 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.