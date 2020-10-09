ВОЗ организовала группу по исследованию повторного заражения коронавирусом

20:09
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Всемирная организация здравоохранения организовала группу по изучению случаев повторного заболевания коронавирусом. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов", – сообщила Ван Керкхове во время брифинга организации.
Она отметила, что ее группа имеет множество сообщений из разных стран по поводу повторных случаев заболевания коронавирусом. Однако, по ее словам, в организации нет статистики процентного соотношения снова заразившихся COVID-19.
"И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", – подчеркнула глава технической группы.
Ван Керкхове заявила, что в ВОЗ также хотят выяснить, насколько серьезным является повторное заражение и можно ли подхватить более легкую форму вируса. Она сообщила, что в организации есть сведения о сильном иммунитете, который вырабатывается, если человек переболеет коронавирусом. Однако сроки его действия в настоящий момент неизвестны, отметила Ван Керкхове.
Она подчеркнула, что наиболее сильный иммунитет может действовать на протяжении пяти месяцев после выздоровления. Однако, по ее словам, имеются случаи, когда происходит выработка меньшего количества антител.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов отметил, что иммунитет к коронавирусу сохраняется у людей в течение полугода. Он подчеркнул, что в течение 3–4 месяцев происходит снижение числа антител, после чего организм вовсе перестает защищаться от COVID-19.
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в России не было зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом. Он отметил, что единственный подобный инцидент был выявлен за границей.
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