Иммунолог назвал три предпосылки к повторному заражению коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунолог Николай Крючков назвал варианты, при которых человек может заразиться коронавирусом второй раз. По его словам, это может произойти из-за особенности иммунитета, при мутации во время передачи вируса от человека к человеку и при повышенной вирусной нагрузке.
При этом специалист подчеркнул, что подобные случаи в течение первого полугода после заражения наблюдаются редко, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом. Он уточнил, что между заболеваниями прошло 148 суток.
На прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявляла, что в России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что в Европе эта тенденция реальна.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм. Он призвал граждан пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдать соцдистанцию.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 31,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 967 тысяч человек скончались. В России зафиксирован 1 122 241 случай COVID-19, вылечились 923 699 человек, скончались 19 799.
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