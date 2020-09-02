Доказан один клинический случай повторного заражения COVID-19 – эксперт

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На сегодняшний день достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", – сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что между заболеваниями прошло 148 суток.

По его словам, еще один возможный случай повторного заражения COVID-19 рассматривается в Туве, однако пока этому нет подтверждения.

"Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен", – добавил он.

За последние сутки в России подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 196 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

