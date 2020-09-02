В России выявили 4 952 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 196 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 625 случаев, на Санкт-Петербург – 189, Московскую область – 158, Нижегородскую область – 147, Ростовскую область – 145, Ставропольский край – 127, Свердловскую область – 115, Саратовскую область – 112, Красноярский край – 110.

В Воронежской области зарегистрировали 99 новых пациентов, в Самарской области – 97, в Ульяновской области – 95, в Волгоградской области – 93, в Краснодарском крае и Кемеровской области – по 88, в Оренбургской области – 87, в Хабаровском крае – 86, в Калмыкии – 85, в Пензенской области – 79, в Приморском крае – 78, в Мурманской области – 75, в Челябинской области – 73.

На Дагестан и Иркутскую область пришлось по 72 случая коронавируса, на Ханты-Мансийский АО – 68, Кировскую область – 64, Алтайский край – 63, Пермский край – 60, Крым – 58, Карачаево-Черкесию – 53, Орловскую и Сахалинскую области – по 51, Архангельскую область – 49, Республику Саха (Якутия) – 48, Томскую область – 47, Ямало-Ненецкий АО – 46, Тюменскую, Новосибирскую и Омскую области – по 45.

В Белгородской области зафиксировали 44 случая, в Астраханской области – 41, в Бурятии – 40, в Ярославской области – 39, в Ивановской области и Удмуртии – по 38, в Карелии – 36, Ленинградской области – 35, в Липецкой и Вологодской областях – по 34, в Чувашии и Забайкальском крае – по 33, в Курской области – 32, Башкирии, Мордовии и Амурской области – по 31, в Тульской области и Ингушетии – по 30.

На Владимирскую и Калужскую области пришлось по 29 случаев, на Коми и Кабардино-Балкарию – по 28, Рязанскую область и Татарстан – по 27, Брянскую область – 26, Тамбовскую область – 25, Псковскую и Курганскую области – по 24, Костромскую, Тверскую области, Северную Осетию и Магаданскую область – по 23, Новгородскую область – 22, Тыву и Хакасию – по 21, Адыгею – 20, Алтай – 19, Калининградскую область и Республику Марий Эл – по 17, Камчатский край – 13, Смоленскую область – 10, Еврейскую АО – 7, Чечню – 6, Ненецкий автономный округ и Севастополь – по 1.

Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском АО, Москве, Московской и Смоленской областях и Севастополе.

За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев. За весь период по России умерли 17 414 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 464 человека, а за все время – 821 169.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

