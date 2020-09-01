Путин заявил, что Россия была технологически готова к вызовам пандемии

14:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин заявил, что Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства заявил, что в стране образовательным учреждениям удалось во время распространения коронавируса перейти на дистанционный режим работы. Это, по его словам, и говорит о том, что страна в целом оказалась готова к возникшим трудностям.
"Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать", – сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.
В ходе открытого урока Путин также заявил, что в планах России нет перехода на дистанционное образование. Более того, лидер назвал такой формат нецелесообразным. Президент отметил, что дистанционное обучение может выступать только как дополнение к традиционному формату.
Глава государства также назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме. Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса в образовательных учреждениях продолжат действовать некоторые ограничения, и призвал их соблюдать.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в режиме видеоконференции под девизом "Помнить – значит знать".
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