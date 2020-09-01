Названы самые перспективные образовательные направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Технические специальности считаются самыми востребованными образовательными направлениями, передает RT со ссылкой на вице-президента сервиса по поиску работы Superjob Елену Никифорову.
"Различные исследования в этом направлении однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направления наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе", – рассказала Никифорова.
По ее мнению, также перспективными считаются человекоориентированные сферы. К ним она отнесла образование, медицину и психологию. При этом вице-президент сервиса уточнила, что каждая сфера необходима и значима, добавив, что любой специалист является ценной единицей рынка труда.
"Мне не очень нравится говорить, что есть неперспективные направления, потому что каждая сфера необходима и значима. Смысл в том, что учиться чему-то одному сейчас неэффективно, потому что все профессии будут жить на стыке различных компетенций. Это связано с автоматизацией и роботизацией всех процессов", – пояснила Никифорова.
Ранее сообщалось, что разработчики программного обеспечения возглавили рейтинг довольных своим заработком специалистов. Так, размером своего заработка довольны 32% разработчиков. Также оценили свой заработок три из десяти руководителей из разных сфер деятельности.
Следом за ними расположились медики: доля довольных своей заработной платой врачей составила 23%. Своим доходом также удовлетворены около 20% инженеров. Среди финансистов доля довольных зарплатой сотрудников за 10 лет увеличилась с 16 до 19%.
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