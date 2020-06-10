Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

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Президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке отечественной IT-отрасли. Об этом он сообщил на совещании по связи и IT-индустрии.

Он отметил, что недостающее финансирование необходимо возместить за счет госзаказов. Кроме того, по словам Путина, в поддержке должны принять участие и крупные компании с государственным участием.

Он обратил внимание на данные, приведенные Минкомсвязью РФ. Путин подчеркнул, что в 2020 году расходы компаний на информационно-коммуникационные услуги сократятся на 20%.

В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по формированию комфортной бизнес среды для IT-отрасли. В частности, он предложил провести налоговый маневр, а также развивать нормативно-правовую базу для эффективного функционирования компаний.

"Необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу, создавать условиях для долгосрочного устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний. Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного и конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру, который стимулировал бы сферу IT", – сказал Путин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин готов проработать комплекс мер по поддержке IT-отрасли. Соответствующий доклад по итогам работы правительство предоставит в ближайшее время, сообщил Мишустин.

Путин поблагодарил участников совещания и отметил, что они исходят из единого понимания направлений и методов по поддержке IT-отрасли.

"То есть в принципе мы все исходим из понимания того, что именно и как надо делать. Дело за малым – сделать то, о чем мы договаривались", – заявил Путин.

Глава государства отметил, что меры по поддержке IT-отрасли должны войти в нацплан по восстановлению экономики. Путин попросил проделать заявленную работу как можно быстрее.

"Смысл такого комплекса действий заключается в том, чтобы в России были созданы глобальные конкурентные условия для работы IT-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, в своей стране", – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства напомнил об утверждении долгосрочной стратегии развития искусственного интеллекта в 2019 году. Он поручил подготовить федеральный проект по этому вопросу.

"Знаю, что правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект, прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации", – отметил Путин.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо ликвидировать препятствия, мешающие запуску и поддержке проектов в области информационных технологий. В частности, Путин напомнил о важности принятия федерального закона об экспериментальных правовых режимов, который позволит отрабатывать перспективные решения.

Путин отметил, что это касается таких направлений, как беспилотный транспорт и применение искусственного интеллекта в разных сферах. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить свободу действий при наличии контроля за разработками в сфере информационных технологий.

"А иначе как идти вперед так называемыми непроторенными путями? Это же просто невозможно", – сказал Путин.

Что касается очагов IT-отрасли, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, то глава государства заявил о необходимости проработать критерии, которые позволят отнести IT-компании к числу пострадавших. Путин заявил, что в данном случае нельзя исходить лишь из формальных критериев.

"Надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать", – отметил Путин.

Глава государства добавил, что необходимо проработать уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. На это обратила внимание председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она заявила о важности проработки момента, при котором можно было бы точечно принимать решение о помощи той или иной компании. Касперская подчеркнула, что в IT-отрасли существует различная степень урона, принесенного пандемией коронавируса. Она отметила, что существуют как компании, которые ничего не потеряли, так и предприятия, чья выручка снизилась на 100%.

Путин пообещал, что к этому вопросу впоследствии обязательно вернутся.

"Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся", – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства поручил проработать вопрос льготного доступа к электроэнергии для центров обработки данных. Путин отметил, что данное решение позволит бизнесу максимально сократить издержки, а услуги компаний станут более доступными для граждан.

"Сегодня прозвучали конкретные предложения от представителей отрасли. Все они, как я и сказал, должны быть проработаны в правительстве, в том числе и вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии", – заявил Путин.

Ранее Касперская призывала правительство отнести IT-отрасль к числу пострадавших от коронавируса. Она отметила, что при банкротстве компаний этой сферы их восстановление будет практически невозможно. В связи с этим, по словам Касперской, страну могут покинуть до 15 тысяч специалистов.