Эксперт рассказал, что будет с IT-отраслью после принятия закона о блокировке приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов заявил Москве 24, что не стоит опасаться нового закона о блокировке приложений с пиратским контентом. По его мнению, крупные компании не понесут убытков, а рядовой пользователь не заметит разницы.

Специалист считает, что на рынке IT-технологий все очень сильно изменилось. Большая работа по созданию официальных онлайн-кинотеатров и приложений для прослушивания музыки проделана благодаря многочисленным жалобам правообладателей.

Семенов заявил, что данная мера направлена на окончательное искоренение нарушителей авторских прав. "Сейчас больше убирают тех небольших игроков, кто не соблюдает требования", – отметил эксперт.



Иван Семенов IT-специалист Будет просто сложнее найти пиратский контент. Качество – оно уже есть, есть подписки на официальные сервисы. Это мера догоняющая, она не очень сильно повлияет на рынок. Цена не вырастет. Крупные игроки уже установили свой ценник.

Семенов пояснил, что на данный момент подобные меры по блокировке пиратского контента довольно сложно реализовать: необходимо подать жалобу в Google или Apple, затем они направят обратившегося к правообладателю приложения. Только в крайнем случае компания будет участвовать в разбирательстве самостоятельно.

"Сейчас довольно сложно все это доказать, и блокировка занимает достаточно много времени", – отметил специалист. Он уточнил, что некоторые люди будут недовольны данным законом, но большинство рядовых пользователей не заметят никаких изменений.

Однако Семенов заявил, что может возникнуть вероятность недобросовестной конкуренции.

"Если механизм не будет отлажен, то это будет способ убрать конкурента. Когда приложение пропадает, то Google его восстанавливает очень долго. Могут пройти месяцы между подачей апелляции и восстановлением. За это время может многое измениться. Если ты был первым в поисковой видимости и на месяц выпал, то ты начинаешь с самых нижних позиций. Чтобы наверстать, нужно больше денег и усилий вкладывать", – считает Семенов.

Ранее стало известно, что мобильные приложения с пиратским контентом могут начать удалять уже с 1 октября. Как сообщает ТАСС, подготовленный законопроект может обязать правообладателей приложений блокировать свои программы, если они нарушают авторские права. Также это коснется крупных агрегаторов приложений – App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев оценил вероятность блокировки видеохостинга YouTube. По его мнению, технически это возможно.

Однако Комлев уверен, что полностью блокировать сервис не будут. Он объяснил это тем, что многие функции правительства осуществляются в том числе посредством YouTube.

"Я не думаю, что на это пойдут власти. Так как сейчас очень много ресурсов, в том числе государственных и экспертных мероприятий, располагается на ресурсах YouTube", – считает эксперт.

Блокировку сервиса инициировали также из-за нарушения авторских прав.