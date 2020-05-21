Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы в приняли в третьем, окончательном чтении закон о создании единого информационного ресурса со сведениями о россиянах, сообщает Агентство "Москва".

Оператором системы станет Федеральная налоговая служба России. В ресурсе появятся базовые данные россиян (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные сведения о человеке (семейное положение, родственные связи и иные).

Авторы документа считают, что это сделает решения государственного и муниципального управления оперативнее и качественнее. Кроме того, нововведение обеспечит достоверность и актуальность информации о населении, а сроки оказания государственных и муниципальных услуг сократятся. Закон внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.

В апреле Минкомсвязь РФ утвердила список социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента не будет тарифицироваться. Их востребованность определялась на основе общедоступных показателей по посещаемости.

Во время январского обращения Владимир Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам. Он призвал сделать их доступными по всей стране.