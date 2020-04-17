Россиянам предоставили доступ к электронным трудовым книжкам на портале госуслуг

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Россияне теперь смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Информацию можно скачать в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ заверен электронной подписью Пенсионного фонда России, выписка является юридически значимым документом.
Физлица могут получить сведения о приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении в электронном виде. Для этого они должны дать согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, а работодатель предоставить форму сведений о трудовой деятельности граждан в ПФР.
Данные, внесенные в трудовую книжку до введения электронной версии, в личном кабинете не отображаются.
Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно документу, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу и увольнении.
В течение 2020 года работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, будет вестись только электронная книжка без оформления бумажной версии.
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