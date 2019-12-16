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Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

После вступления закона в силу работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. В электронной трудовой книжке будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.

До 30 июня 2020 года работодатель должен в письменной форме уведомить работников о праве выбора между бумажной или электронной книжкой. Соответствующее заявление работник должен подать до 31 декабря 2020 года включительно.

Лица, не имевшие возможности подать заявление в указанный срок, вправе сделать это в любое время по основному месту работы. Согласно документу, в случае перехода работника на электронную версию, работодатель отдает трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение.

При этом в случае, если в трудовой книжке допущена неверная информация о работнике, работодатель обязан исправить или дополнить необходимые сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

