Большинство россиян не готовы переходить на электронные паспорта

Почти 60 процентов россиян не хотели бы оформлять для себя электронные паспорта. Граждане считают такой документ недостаточно надежным, а также опасаются возможных сбоев в работе системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
"Однако более половины опрошенных (59 процентов) на данный момент не готовы оформить их (Электронные паспорта – прим.)", – сообщили во ВЦИОМ.
Среди ключевых достоинств электронного документа россияне отмечают его универсальность, долговечность, а также низкие риски потери, компактность и практичность.
При этом 22 процента граждан признают документ ненадежным. Еще 8 процентов опрошенных опасаются возможных сбоев в работе подобной системы.
Среди наиболее полезных функций электронного паспорта россияне отметили возможность использования документа в качестве банковской карты. Многие уверены в удобности хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 июля ненешнего года. В опросе приняли участие российские граждане в возрасте от 18 лет.
Ранее ВЦИОМ заявил, что в России растет доверие к Государственной думе. Среди главных причин такого роста называлась социальная направленность законов.
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