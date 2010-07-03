Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:13

Большинство россиян не готовы переходить на электронные паспорта

общество технологии

07:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: POOL/ТАСС/Екатерина Штукина

Почти 60 процентов россиян не хотели бы оформлять для себя электронные паспорта. Граждане считают такой документ недостаточно надежным, а также опасаются возможных сбоев в работе системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

"Однако более половины опрошенных (59 процентов) на данный момент не готовы оформить их (Электронные паспорта – прим.)", – сообщили во ВЦИОМ.

Среди ключевых достоинств электронного документа россияне отмечают его универсальность, долговечность, а также низкие риски потери, компактность и практичность.

При этом 22 процента граждан признают документ ненадежным. Еще 8 процентов опрошенных опасаются возможных сбоев в работе подобной системы.

Среди наиболее полезных функций электронного паспорта россияне отметили возможность использования документа в качестве банковской карты. Многие уверены в удобности хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 июля ненешнего года. В опросе приняли участие российские граждане в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ заявил, что в России растет доверие к Государственной думе. Среди главных причин такого роста называлась социальная направленность законов.

Читайте также

общество технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика