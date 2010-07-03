Большинство россиян не готовы переходить на электронные паспорта

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Почти 60 процентов россиян не хотели бы оформлять для себя электронные паспорта. Граждане считают такой документ недостаточно надежным, а также опасаются возможных сбоев в работе системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

"Однако более половины опрошенных (59 процентов) на данный момент не готовы оформить их (Электронные паспорта – прим.)", – сообщили во ВЦИОМ.

Среди ключевых достоинств электронного документа россияне отмечают его универсальность, долговечность, а также низкие риски потери, компактность и практичность.

При этом 22 процента граждан признают документ ненадежным. Еще 8 процентов опрошенных опасаются возможных сбоев в работе подобной системы.

Среди наиболее полезных функций электронного паспорта россияне отметили возможность использования документа в качестве банковской карты. Многие уверены в удобности хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 июля ненешнего года. В опросе приняли участие российские граждане в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ заявил, что в России растет доверие к Государственной думе. Среди главных причин такого роста называлась социальная направленность законов.