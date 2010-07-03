Сенаторы одобрили продление дачной амнистии

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ходе заседания Совета Федерации был одобрен закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает Агентство "Москва".
Документ предусматривает комплексное упрощение порядка оформления прав на жилую недвижимость. Упрощению подвергнется государственная регистрация прав на жилой или садовый дом, который построен на предназначенном для ведения садоводства участке. Также проще будет осуществить кадастровый учет.
Так, учет будут проводить на основе технического плана объекта недвижимости и правоустанавливающего документа на участок. Условием является отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости регистрации права заявителя на участок. Если же регистрация есть, сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании проектной документации. При этом не потребуется ни уведомления о строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства, ни уведомления о завершении строительства.
Государственный кадастровый учет или государственная регистрация прав в данном случае будет проводиться вне зависимости от соблюдения требований о включении участков в предусмотренные ПЗЗ территориальные зоны, в отношении которых утверждены регламенты о строительстве объектов ИЖС или садовых домов.
Кроме того, государственные регистраторы прав во время экспертизы документов для учета дома в упрощенном порядке обязаны проверить соответствие документов содержащимся в ЕГРН сведениям и параметрам объектов недвижимости.
В июне сообщалось, что стартовавшей в 2006 году дачной амнистией воспользовались более 13 миллионов граждан, из них более 170 тысяч – только в период с 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года. По словам главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова, продление дачной амнистии принесет положительный эффект.
Ранее стало известно, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян, у которых нет дачи, мечтает ее приобрести, причем чаще всего (76%) об этом задумываются молодые люди до 24 лет. По данным центра, за последние пять лет владельцев дач в России стало меньше на 4%. Таким образом, их число снизилось до 42% населения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: