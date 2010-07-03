Сенаторы одобрили продление дачной амнистии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ходе заседания Совета Федерации был одобрен закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает Агентство "Москва".

Документ предусматривает комплексное упрощение порядка оформления прав на жилую недвижимость. Упрощению подвергнется государственная регистрация прав на жилой или садовый дом, который построен на предназначенном для ведения садоводства участке. Также проще будет осуществить кадастровый учет.

Так, учет будут проводить на основе технического плана объекта недвижимости и правоустанавливающего документа на участок. Условием является отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости регистрации права заявителя на участок. Если же регистрация есть, сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании проектной документации. При этом не потребуется ни уведомления о строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства, ни уведомления о завершении строительства.

Государственный кадастровый учет или государственная регистрация прав в данном случае будет проводиться вне зависимости от соблюдения требований о включении участков в предусмотренные ПЗЗ территориальные зоны, в отношении которых утверждены регламенты о строительстве объектов ИЖС или садовых домов.

Кроме того, государственные регистраторы прав во время экспертизы документов для учета дома в упрощенном порядке обязаны проверить соответствие документов содержащимся в ЕГРН сведениям и параметрам объектов недвижимости.

В июне сообщалось, что стартовавшей в 2006 году дачной амнистией воспользовались более 13 миллионов граждан, из них более 170 тысяч – только в период с 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года. По словам главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова, продление дачной амнистии принесет положительный эффект.

Ранее стало известно, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян, у которых нет дачи, мечтает ее приобрести, причем чаще всего (76%) об этом задумываются молодые люди до 24 лет. По данным центра, за последние пять лет владельцев дач в России стало меньше на 4%. Таким образом, их число снизилось до 42% населения.