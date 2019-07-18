Как будет выглядеть новый электронный паспорт гражданина России

В правительстве показали, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Пластиковый документ представил вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития. Полностью ввести в обиход документ нового образца планируется уже к 2024 году. Рассказываем, что представляет из себя современный паспорт и какие он откроет возможности.



Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Электронный паспорт гражданина РФ

17 июля вице-премьер Максим Акимов представил на всеобщее обозрение макет электронного паспорта гражданина России. Новый документ по внешнему виду напоминает банковскую карту или водительские права.

На лицевой стороне паспорта размещена фотография его владельца, а также некоторые его данные: по словам вице-премьера, это фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. На обороте – буквенный и QR-коды, а также еще одно, голографическое изображение носителя документа.

Помимо данных, фиксирующихся в действующих сегодня паспортах, документ нового образца будет также носителем информации о водительских правах, СНИЛС и ИНН. Кроме того, в карту будут встроены чип и возможность бесконтактного действия. Предполагается, что новый документ будут выдавать на 10 лет. Пилотный выпуск паспортов нового образца начнется в Москве в следующем году.

В правительстве утверждают, что все технические аспекты для внедрения технологичного документа уже проработаны. Кроме того, при производстве чипа и разработке программного обеспечения не будут использоваться иностранные компоненты.

Обновимся к 2024 году

Выдача документов нового образца начнется в июле 2020 года. При этом в 2022 году выпуск бумажных паспортов планируют полностью прекратить, а к 2024 году, согласно прогнозам, россияне смогут полностью перейти на электронную версию документа.

При этом на совещании в подмосковных Горках председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что сроки могут сдвинуться – в лучшую сторону. "Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", – отметил Медведев.



При этом к смене паспортов никого принуждать не будут. Да, если срок паспорта истечет после 2022 года, граждане смогут получить только документ нового образца. Но те, кто уже имеет бессрочные паспорта, то есть обновили их как положено, в 45 лет, по словам Акимова, будут иметь полное право пользоваться ими сколько угодно.





Максим Акимов вице-премьер Если не подошел срок замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. <...> Если человек не желает его менять, <...> можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 лет уже получили паспорт, то им можно пользоваться до гробовой доски, никто его отзывать не будет.

Мобильное приложение "Мой паспорт"

Для более продвинутых пользователей в правительстве продумали опцию – паспорт в виде приложения на смартфоне. Программа будет доступна вне зависимости от платформы мобильного телефона.

По словам вице-премьера, воспользоваться приложением можно будет для различного рода операций, где сегодня необходимо предъявление бумажного оригинала документа. Например, мобильную версию удостоверения разрешат предъявлять в аэропорту, в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Все это – благодаря электронной подписи.





Максим Акимов вице-премьер С помощью облачных технологий можно будет использовать облачную электронную подпись <…>. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ. Нужно будет предъявить мобильное приложение.

Потенциально приложение "Мой паспорт" станет для документа нового образца таким же аналогом, как технология pay pass для банковских карт, рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов Москве 24. "Мобильное приложение сможет полностью заменить паспорт", – прогнозирует эксперт.

Безопасность от подделок

Помимо всего прочего, в правительстве отмечают, что новые паспорта будет намного сложнее подделать. "Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR-кодом", – рассказал Акимов. Он пояснил, что подделать такой документ будет стоить несоизмеримо дороже. "Безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов", – утверждает вице-премьер.

Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 объяснил, что базу электронных документов защищать гораздо проще. "Если данные все в электронном виде и зашиты на карточке, то можно применить специальные технологии деперсонализации: когда в одной части базы только номера хранятся, в другой части – биометрические данные и так далее. Мошенникам будет очень трудно собрать воедино всю эту информацию. С бумажными паспортами такого пока никто не делал", – отметил собеседник портала.

Кроме того, во всех технических аспектах внедрения документов нового типа будут использоваться только отечественные технологии. Иностранные компоненты не привлекут ни в криптоалгоритме, ни с точки зрения программного обеспечения, ни при производстве чипа, добавил Акимов.

Без дополнительных бюджетных затрат

В правительстве пообещали: переход на системы электронных паспортов не потребует дополнительных бюджетных затрат. По словам вице-премьера, приобретение картридеров для новых удостоверений выйдет значительно дешевле, чем обслуживание бумажных принтеров и другой сопутствующей техники.

Кроме того, первое время госпошлина на выдачу паспортов нового образца останется прежней – 300 рублей. Правда, идти за документом на первых порах придется в МВД. А в перспективе появится возможность получать электронное удостоверение в специальных криптокабинах – автоматических комплексах по сбору биометрических данных.

"Мы научены негативным опытом других государств, которые раньше нас вводили систему электронных паспортов граждан, мы учли все их недостатки и недочеты в рамках информационной безопасности", – уверяет профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов. В беседе с Москвой 24 эксперт отметил, что нововведения не стоит бояться, ведь этот опыт уже прекрасно работает в ряде других стран.

