Акимов показал образец электронного паспорта

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Вице-премьер России Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт. Образец документа он показал журналистам, передает ТАСС.

На пластиковую карточку нанесут основную информацию о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, срок действия документа.

Сам пластик будет действовать 10 лет. Электронное удостоверение будет содержать данные миграционного учета, водительские права, СНИЛС, ИНН.

"Все они будут содержаться здесь, и все их можно будет перезаписывать уполномоченными органами, когда они [данные] изменятся", – сказал Акимов.

Ранее сообщалось, что выдача бумажных паспортов будет прекращена в России в 2022 году.

В Госдуме прокомментировали это заявление. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сказал, что приветствует "усилия правительства в области цифрового развития нашей страны", в частности, при выдаче документов и различных справок.

