В Госдуме оценили переход на электронные паспорта

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Заявление вице-премьера Максима Акимова, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта, прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В беседе с RT парламентарий заявил, что приветствует "усилия правительства в области цифрового развития нашей страны", в частности, при выдаче документов и различных справок. "Мы должны двигаться ко всему цифровому. В перспективе могут уйти в прошлое все бумажные документы, и найти необходимую информацию о человеке можно будет по биометрическим данным", – считает депутат.

Свинцов подчеркнул, что переход на цифровые документы упростит жизнь россиян. Он не исключил, что в будущем появится "одна карточка, которая будет включать в себя все удостоверения и документы – права, паспорт, банковские карты".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что россияне смогут перейти на электронные паспорта на два года раньше, чем планировалось, – уже в 2023 году. Вице-премьер Максим Акимов со своей стороны заявил, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, а бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. По его словам, пилотным регионом станет Москва.