Медведев рассказал о переходе на электронные паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дмитрий Медведев не исключил, что россияне смогут перейти на электронные паспорта на два года раньше, чем изначально планировалось. Об этом премьер-министр сообщил на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.

Таким образом, бумажные паспорта могут заменить на электронные уже в 2023 году.

"Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", – сказал Медведев.

В то же время он призвал обеспечить комфортный и безболезненный переход на электронные паспорта для пожилых людей.

"Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей, например, в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением", – цитирует Медведева ТАСС.

Заместитель премьера Максим Акимов, в свою очередь, заявил, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. Пилотным регионом станет Москва.

Модель документа уже согласована, он будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а еще данные из водительских прав и СНИЛСа. На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что новая форма паспорта гражданина России, помимо персональных данных, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Предполагается, что россияне смогут получить обновленный документ спустя 9–12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный.

По некоторым данным, электронные внутрироссийские паспорта в перспективе можно будет оформить в криптокабинах – автоматических комплексах по сбору биометрических данных.