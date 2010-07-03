Медведев рассказал о переходе на электронные паспорта

16:49
16:49
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дмитрий Медведев не исключил, что россияне смогут перейти на электронные паспорта на два года раньше, чем изначально планировалось. Об этом премьер-министр сообщил на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.
Таким образом, бумажные паспорта могут заменить на электронные уже в 2023 году.
"Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", – сказал Медведев.
В то же время он призвал обеспечить комфортный и безболезненный переход на электронные паспорта для пожилых людей.
"Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей, например, в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением", – цитирует Медведева ТАСС.
Заместитель премьера Максим Акимов, в свою очередь, заявил, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. Пилотным регионом станет Москва.
Модель документа уже согласована, он будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а еще данные из водительских прав и СНИЛСа. На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.
Ранее в Минкомсвязи сообщили, что новая форма паспорта гражданина России, помимо персональных данных, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Предполагается, что россияне смогут получить обновленный документ спустя 9–12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный.
По некоторым данным, электронные внутрироссийские паспорта в перспективе можно будет оформить в криптокабинах – автоматических комплексах по сбору биометрических данных.
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