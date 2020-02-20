В ПФР рассказали о деталях перехода на электронные трудовые книжки

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
После перехода россиян на электронную трудовую книжку вернуть традиционную бумажную версию документа будет нельзя. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
"Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет", – цитирует News.ru слова главы департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Натальи Белянцевой.
Она подчеркнула, что работодатели должны до 30 июня уведомить своих сотрудников о новых правилах. По ее словам, в уведомлении должно быть прописано об изменении в законодательстве и о праве выбора.
Соответствующее заявление работник должен подать до 31 декабря 2020 года включительно. Лица, не имевшие возможности подать заявление в указанный срок, вправе сделать это в любое время по основному месту работы.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. После вступления закона в силу работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. В ней будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.
Согласно документу, в случае перехода работника на электронную версию, работодатель отдает трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение.
В случае если в трудовой книжке допущена неверная информация о работнике, работодатель обязан исправить или дополнить необходимые сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР.
Трудовые книжки могут стать электронными
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