27 декабря, 11:55Культура
Артисты Театра Табакова присоединились к акции "С наступающим наступающих!"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Артисты Московского театра Олега Табакова приняли участие в акции "С наступающим наступающих!", в рамках которого город поддерживает бойцов СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Свои пожелания для военных записали Арина Автушенко и Севастьян Смышников, поблагодарив участников СВО за их службу.
"В преддверии 2026 года, который мы встречаем с надеждой и верой в лучшее, наши сердца наполняются искренним желанием видеть только чистое, мирное небо. Пусть каждый новый рассвет приносит спокойствие и уверенность, а каждый закат – умиротворение. Желаю, чтобы во всех домах царили гармония и любовь", – сказала Автушенко.
"Пусть ваша смелость вдохновляет других и ведет к победе!" – указал артист.