27 декабря, 11:55

Культура

Артисты Театра Табакова присоединились к акции "С наступающим наступающих!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Артисты Московского театра Олега Табакова приняли участие в акции "С наступающим наступающих!", в рамках которого город поддерживает бойцов СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Свои пожелания для военных записали Арина Автушенко и Севастьян Смышников, поблагодарив участников СВО за их службу.

"В преддверии 2026 года, который мы встречаем с надеждой и верой в лучшее, наши сердца наполняются искренним желанием видеть только чистое, мирное небо. Пусть каждый новый рассвет приносит спокойствие и уверенность, а каждый закат – умиротворение. Желаю, чтобы во всех домах царили гармония и любовь", – сказала Автушенко.

Видео: портал мэра и правительства Москвы

Смышников подчеркнул, что российские военные не боятся идти вперед и смотреть в лицо неизвестности. Он пожелал несокрушимой отваги, которая будет помогать принимать верные решения, отстаивать свои идеалы и зищищать людей.

"Пусть ваша смелость вдохновляет других и ведет к победе!" – указал артист.

Видео: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что в двух парках Западного административного округа столицы в рамках проекта "Зима в Москве" проводятся мастер-классы, на которых детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников спецоперации. Например, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать нашлемники, а в парке "Никулино" можно написать письма с пожеланиями бойцам.

