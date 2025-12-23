Жители СВАО собрали новогодние подарки для воинов СВО и детей новых регионов

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы

Волонтеры группы "Сердце Марфино" в рамках программы "Зима в Москве" собрали новогодние подарки для воспитанников подшефного детского дома в поселке Мирное Запорожской области и для бойцов группировки "Восток". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Детям будет доставлена одежда, обувь и предметы первой необходимости. Военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) получат маскировочные сети, окопные свечи, снаряжение, а также трогательные письма от детей.

Кроме того, жители района Марфино отправят воспитанникам Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей более 80 килограммов одежды и обуви, канцелярских товаров, книг, а также кухонный комбайн. Все вещи и техника являются новыми.

Гуманитарная помощь также будет направлена военнослужащим подшефного батальона "Волчья стая". Добровольцы изготовили для бойцов более 40 маскировочных и 18 противодронных сетей, отлили 600 окопных свечей и собрали другие необходимые предметы. Особо ценным подарком станут письма от московских школьников.

Волонтерская группа "Сердце Марфино" была создана в октябре 2023 года. В нее вошли активные жители района, которые начали плести маскировочные сети, отливать окопные свечи, а также собирать и отправлять на фронт самое необходимое: нательное белье, перчатки, средства гигиены, лекарства, продукты питания и многое другое.

На сегодняшний день в волонтерской группе "Сердце Марфино" состоит 85 человек. Активисты уже изготовили и отправили в зону специальной военной операции около 500 маскировочных сетей, более 7 тысяч окопных свечей, противодронные сети-шторы, маскировочные халаты и другие нужные вещи.

Присоединиться к сообществу может любой желающий. Добровольцев ждут в центре поддержки мобилизованных Северо-Восточного административного округа по адресу Большая Марфинская улица, дом 4 (первый этаж). Пункт по плетению сетей находится на улице Академика Королева, в доме 28, корпусе 1, в помещении совета ветеранов.

Также бойцов СВО поддерживают столичные предприниматели, которые участвуют в фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках "Зимы в Москве". Они регулярно продают съедобные изделия и собирают гуманитарную помощь для военнослужащих.