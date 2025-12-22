Московская "Единая Россия" доставила гуманитарный конвой в Запорожье и ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московское городское региональное отделение (МГРО) партии "Единая Россия" отправило 45-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщила пресс-служба МГРО "Единой России".

В отделении фракции добавили, что груз был отправлен совместно с партийным проектом "Женское движение Единой России" и региональным отделением всероссийского общественного движения (ВОД) "Матери России". Доставили его руководитель исполкома столичной "Единой России", депутат Мосгордумы, руководитель рабочей группы МГД по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Максим Руднев и координатор "Женского движения Единой России" в Москве, председатель реготделения ВОД "Матери России" Ирина Елифeрова.

Также отмечается, что к сбору гуманитарной помощи присоединились члены Мосгордумы от фракции "Единая Россия" и председатель МГД Алексей Шапошников.

"Все понимают, что поддержка нужна и бойцам, и мирным жителям. Каждый наш гуманитарный конвой всегда комплектуется первоочередными необходимыми вещами для детей и взрослых. Спасибо всем, кто участвует в наших сборах", – сказал Руднев.

В общественную приемную донецкого отделения "Единой России" были переданы теплая одежда для детей и взрослых, предметы мелкой бытовой техники, игрушки и книги, собранные в рамках всероссийской акции "Коробка храбрости", лекарственные средства от столичной Ассоциации ветеранов СВО, продовольствие, кондитерские изделия и большой праздничный торт.

В Запорожье гуманитарную помощь доставили подшефным гвардейским полкам № 1 429 и № 1 430, где проходят службу мобилизованные москвичи. Состав груза был сформирован на основании поступивших запросов от военнослужащих. В список включили квадроцикл, дизельные генераторы, радиостанции, FPV-квадрокоптер, а также дроны "Буревестник"–10 с комплектующими. Кроме того, была поставлена партия строительных инструментов и специального оборудования, необходимого для решения боевых задач.

Также были отправлены маскировочные сети, предоставленные командой депутата Госдумы Евгения Нифантьева и добровольцами проекта "Вяжем-Нашим.РФ", бензопилы и смазочные материалы к ним от Ирины Малькиной – представителя волонтерского проекта "Учимся помогать", конфеты и любимые бойцами сладкие пироги с поздравительными открытками к Новому году.

По данным пресс-службы, значительный вклад в комплектацию конвоя внесли участники благотворительной акции "Искусство – СВОим", инициатором которой является депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, а также Московская торгово-промышленная палата, столичная конфедерация промышленников и предпринимателей и ее руководитель Елена Панина.

В свою очередь, координатор "Женского движения Единой России" в Москве Ирина Елиферова подчеркнула, что такие гуманитарные конвои являются выражением солидарности и практической помощи.

"Каждый конвой – это не просто груз, это забота москвичей о защитниках Отечества и о мирном населении. Москвичи всегда с открытым сердцем участвуют в нашей гуманитарной миссии", – добавила она.

Ранее сообщалось, что центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки" и его подразделения с 2022 года отправили более 400 тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации. Волонтеры изготовили тысячи маскировочных сетей. Также они передали бойцам 2 мотоцикла, 4 автомобиля УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны и многое другое.