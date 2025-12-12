Московская "Единая Россия" отправила гуманитарный конвой в зону СВО

Фото: mosobl.er.ru

Московская "Единая Россия" отправила 44-й гуманитарный конвой для мотострелкового полка № 1431 на херсонском направлении, сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.

Отмечается, что сбор и погрузка груза прошли 11 декабря во дворе отделения фракции. В ней лично участвовали депутаты Госдумы Петр Толстой и Виктор Селиверстов, а также члены рабочей группы Мосгордумы по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Все отправленные вещи были приобретены на средства, собранные в рамках благотворительного проекта "Искусство – СВОим", инициатором которого является депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

Секретарь московского отделения "Единой России" Петр Толстой подчеркнул, что в гуманитарном конвое находятся теплые вещи, предметы быта, а также вкусные пироги к Новому году.

"Очень здорово, что мы все вместе помогаем ребятам, которые находятся сейчас на передовой, которым сложно. Мне кажется, эта помощь им особенно важна сейчас, к праздникам. Сердечное спасибо всем, кто поучаствовал в этом сборе", – поделился он.

По словам Картавцевой, в рамках акции "Искусство – СВОим" уже прошла пятая выставка, объединившая более 60 художников из разных регионов страны. Инициатива нашла поддержку у депутатов Госдумы и Мосгордумы, у Московского регионального отделения партии "Единая Россия", у уполномоченного по правам человека, Общественной палаты столицы.

Все средства, вырученные от безвозмездно переданных картин, были направлены на закупку генераторов, квадрокоптеров, средств связи, лекарств и другой помощи для военнослужащих. Акция стала общенародной и общегородской инициативой, вносящей свой вклад в общую победу.

"Мы благодарим всех, кто в ней принимает участие, кто откликается, и мы верим, что вместе мы – сила, а значит, мы победим", – отметила Картавцева.

Ранее сообщалось, что жители столичного района Арбат с 2024 года реализуют проект "Гуманитарка‑91". Его целью является поддержка лечебных учреждений Луганской Народной Республики (ЛНР) и Курской области. Очередная партия помощи была отправлена адресатам в декабре.