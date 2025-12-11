Жители Арбата собирают гуманитарную помощь для больниц ЛНР и Курской области

Фото: пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы

Начиная с 2024 года жители района Арбат реализуют проект "Гуманитарка‑91", целью которого является поддержка лечебных учреждений Луганской Народной Республики (ЛНР) и Курской области, предает портал мэра и правительства Москвы.

В публикации отмечается, что очередная партия помощи была отправлена адресатам в декабре. В нее вошли медицинское оборудование, препараты, а также расходные материалы для терапевтического отделения – всего свыше четырех тысяч предметов.

Отправка грузов осуществляется при содействии Минобороны РФ, а также силами добровольцев – военнослужащих и родителей учеников школы № 91, на базе которой развернут проект. В деятельности участвуют более 70 человек.

За время работы волонтеры организовали уже 10 сборов и передали в госпитали ЛНР и Курской области множество предметов, необходимых для лечения и реабилитации бойцов. Среди отправленного – реанимационные столы, медицинские кресла, стеллажи и многое другое.

Кроме того, в состав грузов входят теплые вещи, посуда, бытовая техника – все то, что помогает создать в госпиталях комфортную обстановку, уточняет портал.

Добровольцы оказывают поддержку не только военнослужащим, но и медицинскому персоналу, работающему в условиях высокой нагрузки. Благодаря их помощи в больницах появились микроволновые печи и другие предметы, необходимые для работы и отдыха.

Идея "Гуманитарки‑91" принадлежит Максиму Гудкову – общественному советнику района Арбат и заместителю директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы № 91. Когда одноклассник Максима оказался в госпитале в Луганске, он связался с медиками и спросил, чем можно помочь.

"Так и родилась мысль о прямой, адресной помощи – от нас сразу в руки нашим защитникам. Инициативу поддержала наша школа: директор Наталия Красавина, учителя, родители и старшеклассники. "Гуманитарка-91" – это наша общая, пусть и скромная, работа для победы", – рассказал Максим Гудков.

Пункт сбора помощи находится в школе № 91 по адресу улица Поварская, дом 14. Желающим принять участие в проекте необходимо предварительно связаться с представителями управы района Арбат по телефону +7 (499) 795‑12‑33.

Сотрудники предоставят полную информацию о текущих потребностях, правилах приема передаваемых предметов, а также помогут организовать их транспортировку.

Ранее сообщалось, что москвичи перевели свыше 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Жители Москвы перечисляют средства на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных за участие в электронных проектах.