МОК рекомендовал допустить российских юношей к турнирам с флагом и гимном

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Данное решение было поддержано участниками саммита. Причем оно распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, однако условия участия будут зависеть от регламентов каждой федерации.

"Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение со стороны заинтересованных сторон займет время", – отмечается в сообщении.

При этом должны соблюдаться стандартные протоколы международных федераций и организаторов мероприятий в отношении флагов, гимнов, формы и иных элементов, если национальная организация обладает хорошей репутацией.

"Вышеуказанные принципы должны применяться к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре и рекомендуются к принятию всеми международными федерациями и организаторами мероприятий для проведения юношеских турниров", – подчеркнули в МОК.

Более того, Олимпийский саммит признал, что все спортсмены не должны нести ответственность за действия властей своих стран, поскольку спорт является для них источником "надежды и способом продемонстрировать уважение к правилам и друг к другу".

Однако рекомендации от 28 марта 2023 года относительно участия взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и подлежат пересмотру при необходимости.

Вместе с тем исполком МОК отменил рекомендацию о запрете международных соревнований под эгидой международных федераций на территории Белоруссии.

Комментируя решения, министр спорта России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале выразил благодарность исполкому МОК.

"Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение", – написал он.

Министр подчеркнул, что исполком МОК постепенно восстанавливает фундаментальные принципы Олимпийской хартии, отметив, что Россия проанализирует сообщение комитета, после чего вновь продолжит работу по полному восстановлению прав спортсменов.

При этом Дегтярев обратил внимание на то, что международные федерации сами определяют критерии для таких соревнований, но участие, по его словам, должно быть обеспечено без ограничений, как в индивидуальных, так и в командных видах.

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) вернула спортсменам из России право выступать на международных турнирах под флагом своей страны. Помимо этого, россияне смогут использовать гимн и символику, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Кроме того, МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх. Они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

