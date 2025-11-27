МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. ОИ пройдут в период с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Спортсмены отобрались на Игры-2026 в сентябре. Гуменник смог получить 262,82 балла по результатам короткой и произвольной программ, заняв первое место в квалификационном турнире.

Петросян также заняла первое место, набрав 209,63 балла по результатам обеих программ.

После этого фигуристы ждали решения специальной комиссии МОК для допуска на Олимпийские игры – 2026, так как спортсменов проверяли по ряду критериев.

