26 сентября, 18:32
ISU исключил возможность участия российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы
Фото: 123RF/asphoto777
Российские фигуристы не смогут принять участие в чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Спортсмены, которые допущены к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года, допускаются к дальнейшим состязаниям в соответствии с квалификационными документами для ОИ.
"Таким образом, участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине", – заключили в организации.
Ранее стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026. Он набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ, заняв первое место в турнире.
На Олимпиаду также квалифицировалась российская фигуристка Аделия Петросян. Она тоже заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.