ISU исключил возможность участия российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы

Фото: 123RF/asphoto777

Российские фигуристы не смогут принять участие в чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмены, которые допущены к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года, допускаются к дальнейшим состязаниям в соответствии с квалификационными документами для ОИ.

"Таким образом, участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине", – заключили в организации.

Ранее стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026. Он набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ, заняв первое место в турнире.

На Олимпиаду также квалифицировалась российская фигуристка Аделия Петросян. Она тоже заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

