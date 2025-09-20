Российская фигуристка Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российская фигуристка Аделия Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года, сообщает ТАСС.

В ходе отборочного турнира в Пекине спортсменка заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ. Чтобы получить право принимать участие в Олимпиаде Петросян надо было занять топ-5 по очкам.

На второй строчке рейтинга расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова, набравшая 206,23 балла, а третьей стала бельгийка Луна Хендрикс. Также же на Олимпиаду смогут поехать занявшая четвертое место представительница Белоруссии Виктория Сафонова и китаянка Чжан Жуйян.

Ранее президент ISU Чэ Ел Ким рассказал, что Международный союз конькобежцев решил допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года, чтобы не подвергать их дискриминации по паспортам.

Он подчеркнул, что для большинства спортсменов участие в Олимпиаде является мечтой на протяжении многих лет, а сами Олимпийские игры могут быть всего один раз в жизни.

