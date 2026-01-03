Форма поиска по сайту

03 января, 12:19

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на своей странице в MAX подвел итоги 25-й акции "Дни исторического и культурного наследия". Свыше 50 тысяч человек приняли участие в двух тысячах мероприятий.

Он отметил, что раньше акцию проводили полтора месяца – с середины апреля до конца мая, но в этом году ее продлили до конца года.

В этот раз все желающие могли увидеть более 300 памятников культуры. Свыше 300 экскурсоводов, гидов, работников музеев и представителей объектов проводили экскурсии.

По словам Собянина, во время проведения акции были открыты объекты, которые раньше не принимали гостей. В апреле и мае открылись посольские особняки, среди которых усадьба Лазаревых, где расположено посольство Армении, особняк Лопатиной – посольство Бразилии, дом купца Кулешова – посольство Аргентины. Летом появилась возможность также посетить особняк Каратаевой – Морозова, где находится посольство Катара.
 
Также гости могли посетить Египетский павильон усадьбы "Останкино", павильоны ВДНХ № 6 "Химия", № 8 "Юные натуралисты" и № 35 "Главтабак". Также в программу вошли доходный дом Цемержинской, городская усадьба Долгоруковых – Бобринских, клуб фабрики "Свобода" с Домом русского бильярда.

Появился и интересный маршрут с элементами квеста, добавил мэр. Аудиогид рассказывает об истории семи точек маршрута. Среди них бывшая усадьба И. Н. Римского-Корсакова, музей Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Дом со зверями, гостиница "Метрополь".

Были и экскурсии в честь 80-летия Победы. Гостей водили по разным районам Москвы и рассказывали, какую роль они играли в военные годы.

Ранее два особняка жилого квартала "Золотой" на Софийской набережной официально стали памятниками архитектуры. Они входят в архитектурный ансамбль "Доходное владение А. Н. Виноградова".

В 2016 году, когда начали восстанавливать особняки, они находились в аварийном состоянии. Реставрационные работы вместе с адаптацией строений под современное использование продолжались с 2019 по 2023 год.

