Особняки на Софийской набережной внесены в реестр объектов культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два особняка жилого квартала "Золотой" на Софийской набережной в столице официально стали памятниками архитектуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу девелопера Capital Group.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения внесли здания по адресу Софийская набережная, дом 24/2, строение 1 и строение 2. Они входят в архитектурный ансамбль "Доходное владение А.Н. Виноградова".

Строение 1 возникло в начале XIX века, а в 1876 году его перестроили по проекту архитектора Василия Карнеева. Строение 2 тоже возводили в два этапа: в конце XIX века проектом занимался гражданский инженер Илларион Иванов-Шиц, а в начале XX века здание было перестроено по замыслу архитектора Ситникова.

Отмечается, что в 2016 году, когда начали восстанавливать особняки, они находились в аварийном состоянии. Специалистам пришлось укрепить фундамент, произвести вычинку отдельных разрушающихся участков стен, создать временные кровли зданий и установить временные опоры балконов.

"У особняков были отреставрированы оригинальные кирпичные кладки фасадов и произведена их покраска, восстановлен лепной декор и цоколи зданий из белого камня", – рассказали в Capital Group.

Реставрационные работы вместе с адаптацией строений под современное использование продолжались с 2019 по 2023 год.

