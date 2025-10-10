Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр назвал это значимым событием для сохранения культурного наследия столицы. Усадьба Воронцово является уникальным памятником садово-паркового искусства и архитектуры, любимым местом отдыха горожан и туристов.

В ходе работ специалисты привели в порядок фасады, кровлю и стропильную систему флигеля, воссоздали завершение купола шпиля, а также провели работу в интерьерах. В частности, они установили филенчатые двери, наборный паркет с устройством розетки в виде розы ветров в центральной части, люстры и бра, изготовленные по историческим аналогам.

По итогам реставрации здание приобрело первозданную роскошь и красоту. Открытие запланировано на 2026 год, отметил Собянин.

Ранее в Москве начался ремонт главного купола Храма Христа Спасителя. За прошедшие годы металл потемнел, на нем появились пятна. Кроме того, утрачена герметичность швов. Для проведения реставрации уже установлены леса специальной конструкции и привлечены лучшие российские специалисты.