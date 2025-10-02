В Москве отреставрирован дом с флигелем на Новинском бульваре

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице завершилась реставрация дома с флигелем в составе городской усадьбы по адресу Новинский бульвар, дом 25–27, строения 8 и 10, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что это "великолепный образец" городской усадьбы, украшением которой является лепнина и декоративное оформление оконных проемов.

До настоящего времени главный дом усадьбы сохранил композицию, декоративное убранство интерьеров и внешний облик главного фасада конца XIX века.

"Специалисты сберегли дух и ценные детали этого памятника архитектуры, одновременно сделав его доступным, безопасным и современным. Он не просто обрел вторую жизнь, но теперь будет выполнять социально значимую функцию", – подчеркнул Емельянов.

В рамках работ были приведены в порядок фасады, ограды, кровля, пол, стены, окна и двери, а также усилены конструктивные системы. Особое внимание уделили архитектурному декору потолков. Кроме того, специалисты модернизировали инженерные системы и установили оборудование для маломобильных групп населения.

В отреставрированных зданиях разместился центр поддержки семьи фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца". Он занимается помощью детям с нарушениями развития, а также обучением специалистов со всей России и стран СНГ.

Работы проводились на основании согласованной проектной документации, под личным контролем московского департамента культурного наследия.

Ранее в столице завершили ремонт Новодевичьей набережной. Специалисты провели расшивку около 15 тысяч погонных метров швов и выполнили пескоструйную очистку. Такие мероприятия проводят на каждой набережной раз в пять лет, это необходимо для безопасного использования сооружений.

