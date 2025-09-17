В Москве отремонтировали Новодевичью набережную

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили ремонт Новодевичьей набережной. Специалисты провели расшивку около 15 тысяч погонных метров швов и выполнили пескоструйную очистку. Об этом сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

"В этом году запланировано обновление ряда набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. Завершили работы на Новодевичьей набережной, там выполнили расшивку около 15 тысяч погонных метров швов и пескоструйную очистку более 4 тысяч квадратных метров покрытий", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Сначала швы между плитами очищают от старого наполнителя, затем очищенные полости заполняют полимерцементным материалом, а в конце – затирают водонепроницаемым раствором.

Отмечается, что такие мероприятия проводят на каждой набережной раз в пять лет. Они нужны для безопасного использования сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести даже к выпадению гранитных плит.

"Для горожан такие работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и потом передвигают с участка на участок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве за 10 лет отреставрировали более 190 домов-памятников. В 2024 году реставрационные работы подошли к концу в доходном доме страхового общества "Россия". Специалисты восстановили фасад, подъезды, кровлю и подвалы, а также починили инженерные коммуникации.