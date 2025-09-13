Путин и Собянин объявили об открытии 15 поликлиник после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после комплексной реконструкции открылись еще 15 поликлиник. Об этом Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину в Национальном космическом центре на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева.

Мэр столицы отметил, что в городе существует около 4 миллионов квадратных метров площадей здравоохранения. Большая их часть ранее была устаревшей, однако за последний год Москва построила и реконструировала 3 миллиона квадратных метров недвижимости в этой сфере.

"Наша задача – до 2030 года закончить эту программу и еще 1 миллион квадратных метров построить заново и реконструировать. Первая часть этой задачи была реконструкция наших поликлиник, амбулаторного звена", – подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что в этих зданиях находится фронт-офис здравоохранения, где наблюдается наибольший поток граждан, обращающихся за первичной помощью. При этом реконструированные объекты медицины охватывают практически 95% от всей амбулаторной помощи, они принимают 100 миллионов человек ежегодно.

В контексте обновления помещений, обратил внимание глава города, речь идет не только о новом здании, но и новых среде, планировке, стиле, отношении к пациентам, обстановке для врачей, их комфортной работы.

Вместе с тем мэр напомнил, что Москве предстоит реконструировать 100% всей материально-технической базы столичной системы здравоохранения. Он указал, что вместе с Путиным регулярно открывает значимые для горожан и России проекты.

"Один из таких проектов – это национальный проект здравоохранения, в котором мы так же, как и вся страна, активно участвуем. Мы поставили, может быть, даже более амбициозные цели – реконструировать полностью 100%, построить заново, реконструировать всю материально-техническую базу здравоохранения Москвы", – рассказал градоначальник.

Ранее Собянин объявил о завершении реконструкции детско-взрослой поликлиники в столичном районе Северном. Специалисты в рамках работ полностью обновили здание: привели в порядок фасад, заменили инженерные системы и лифты. Кроме того, они сделали современную навигацию и установили пандусы.

Объект также пополнился новым оборудованием: маммографом, цифровыми рентгенами, аппаратами УЗИ и ЛОР-комбайнами. Благодаря этому медики смогут использовать современные виды диагностики для обследования пациентов.