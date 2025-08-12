Собянин: новая детская поликлиника открыта в районе Крюково в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая детская поликлиника, рассчитанная на 320 пациентов в смену, открылась в районе Крюково, в Зеленограде, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Четырехэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров возвели за счет городского бюджета, оно находится рядом с жилыми домами, в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Собянин отметил, что медучреждение соответствует новому московскому стандарту. В поликлинике созданы зоны реабилитации, отделение лучевой и функциональной диагностики. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием.

"Прием (в поликлинике. – Прим. ред.) ведут педиатры, а также узкие специалисты – оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи", – добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что во дворе поликлиники обустроена игровая площадка и комфортная зона ожидания для родителей.

Ранее Собянин рассказал, что в столице начал работу обновленный межокружной ревматологический центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Мэр подчеркнул, что старое здание было отреставрировано, реконструировано и приспособлено под новые задачи. Благодаря этому в одном месте можно получать все виды услуг, включая диагностику и последующее после лечения наблюдение.

