Собянин: в ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве начал работу межокружной ревматологический центр городской клинической больницы №1 имени Пирогова. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе открытия медучреждения.

Центр разместили в реконструированном лечебном корпусе № 12.

Мэр напомнил, что в столице еще в 2023 году создали три ревматологических центра, оснастив их соответствующим оборудованием и специалистами. После этого возникла необходимость в создании новых подобных учреждений.

"Нашли здесь, в Пироговке, у вас старое здание, реставрировали его, реконструировали, приспособили под новые задачи, получилось как новое. <...> Здесь можно уже в одном месте получать все виды услуг: и диагностику, и лечение, и наблюдение. Так что, я надеюсь, вы будете довольны новым зданием", – сказал градоначальник.

Во время визита в центр Собянин также встретился с пациентами и врачами больницы. Они выразили свою благодарность за обновленное здание. Например, заведующая ревматологическим отделением Евгения Шмидт обратила внимание на новые условия.

"С момента создания ревматологического отделения, первого в Москве, в 1965 году, мы никогда в таких условиях шикарных не работали", – пояснила она.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что история развития ревматологической службы в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова началась в 1956 году с открытия ревматологического кабинета, который позже стал кардиоревматологическим диспансером. В 1978 году учреждение получило статус Московского городского ревматологического центра (МГРЦ).

Стационарное отделение было создано в 1965 году, а в 1993-м в Москве впервые открылся дневной стационар, который функционировал до 1998 года. В 2013 году в больнице появился первый кабинет для лечения генно-инженерными биологическими препаратами.

Реконструкция здания 1924 года началась в мае 2024-го и завершилась в июне 2025-го. Трехэтажное здание площадью 3,3 тысячи "квадратов" включает консультативно-диагностическое отделение с зоной лучевой диагностики и аптекой, дневной стационар на 10 коек, кабинеты для генно-инженерной терапии и отделение ревматологии.

Центр оснащен 90 единицами современной медицинской техники и мебели. В нем работают 54 сотрудника, из которых 28 врачей. Причем большинство из них с высшей квалификацией, ученой степенью или статусом "московский врач". В 2024 году они провели свыше 54,3 тысячи консультаций.

Ранее Собянин объявил о завершении строительства и открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке. Здание оснащено просторными кабинетами, зонами ожидания с мягкой мебелью и современным оборудованием, приспособлено для маломобильных граждан.

Это второй филиал поликлиники по новому стандарту в этом районе. Мэр подчеркнул, что развитие медицинской инфраструктуры в ТиНАО продолжается для обеспечения качественной медпомощи.