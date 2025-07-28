Проект "Цифровая поликлиника" за 2 года заработал в 32 московских стационарах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года проект "Цифровая клиника" заработал в 32 столичных стационарах и позволил обеспечить автоматизацию процессов, рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Первыми медорганизациями, которые перешли на безбумажный формат, стали ГКБ имени В. В. Вересаева и НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. В этих больницах вырабатывались ключевые алгоритмы перехода к цифровому документообороту.

"За два года проект показал впечатляющие результаты – нагрузка на медработников снизилась примерно на 30%, поскольку упростился и ускорился процесс оформления медицинских форм, а многие процессы стали полностью автоматизированными", – передает слова Шинкарук портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас вся необходимая документация в больницах ведется и хранится в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). В рамках проекта врачам было выдано более 9,5 тысяч планшетов и ноутбуков, с которых медицинские работники могут просматривать нужные сведения о пациенте в любое время.

Это увеличивает мобильность персонала и экономит время, а также упрощает коммуникацию между медиками, поскольку медсестра может увидеть все назначения врача и сведения о пациенте в режиме реального времени.

Кроме того, данные в ЕМИАС помогают анализировать и контролировать динамику поступлений пациентов, их время нахождения в клинике, соблюдение стандартов оказания помощи и другие показатели.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вересаева, врач-хирург высшей квалификационной категории Игорь Парфенов подчеркнул, что его больница присоединилась к проекту "Цифровая клиника" первой и переход в цифровой формат позволил сосредоточиться на пациенте.

Он пояснил, что переход на электронный документооборот сократил время, затрачиваемое на рутинные задачи, благодаря чему медики могут уделять больше внимания диагностике, лечению, живому общению с больными.

"Так, врачи теперь могут проводить с каждым пациентом на 9–15 минут больше, что составляет полтора-два часа за смену, а медицинские сестры – на 12–15 минут больше, или два-три часа за смену. Это не просто технологии, а реальный инструмент повышения качества медицинской помощи", – подчеркнул Парфенов.

Кроме того, врачи приемного отделения теперь могут начать подготовку к приему пациента до приезда скорой в больницу – бригада фиксирует его состояние в ЕМИАС, и это сразу становится доступно специалистам.

В больницах также внедрена система "триаж", которая помогает распределить пациентов в красную, желтую или зеленую зону в зависимости от приоритетности оказания им помощи.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) используется сервис ЕМИАС "Цифровая реанимация", с помощью которого все результаты наблюдения за состоянием пациентов собираются в электронном виде. Медик может посмотреть назначения врача ОРИТ, статус их выполнения, важные показания здоровья, из-за чего становится легче отследить и скорректировать тактику лечения.

Кроме того, родственники пациентов, находящихся в реанимации, могут обратиться к врачу отделения интенсивной терапии и подключиться к сервису СМС-оповещения. В каждом сообщении содержатся данные о динамике состояния и об основных показателях здоровья. Рассылка прекратится, когда пациент выпишется из реанимации и сможет самостоятельно общаться с семьей.

Цифровизация системы здравоохранения ведется в столице уже более 10 лет. Основой для этого стала единая цифровая платформа, ее совместно развивают комплекс социального развития Москвы и городской департамент информационных технологий. Платформа дает возможность вести каждого пациента персонифицированно на всех этапах, от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что цифровые технологии избавили москвичей от 1,5 миллиарда ненужных бумажных документов. Вместо того чтобы обращаться в десятки учреждений, достаточно заполнить электронное заявление. После этого ведомственные учреждения самостоятельно запрашивают документы в электронном формате и не требуют их от заявителя.

Это стало возможно благодаря созданию в 2011 году Базового регистра – системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления госуслуг. Сейчас в регистре доступно более 500 сервисов и данных.

