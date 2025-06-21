Собянин: технологии избавили москвичей от 1,5 млрд лишних бумажных документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Цифровые технологии смогли избавить жителей столицы от 1,5 миллиарда ненужных бумажных документов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Все благодаря созданию в 2011 году Базового регистра – системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления госуслуг. Вместо обращений в десятки учреждений теперь достаточно заполнить электронное заявление", – отметил мэр.



После ведомственные учреждения самостоятельно запрашивают документы в электронном формате, не требуя их от заявителя, добавил глава города. Среди подобных услуг – запись в кружки и секции, получение питания на молочной кухне, имущественно-земельные услуги и другие.



Градоначальник заметил, что за 14 лет цифровая трансформация столицы смогла многое изменить. Сейчас в Базовом регистре доступно более 500 сервисов и данных. Кроме того, благодаря возможностям сервиса удалось спасти свыше 175 тысяч деревьев, то есть примерно 45 гектаров леса.



"Постоянно расширяем количество услуг и сервисов в цифровом формате, а существующие делаем еще удобнее", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, как цифровые технологии помогают столичным врачам в работе. По словам главы города, технологии используются на всех стадиях: от записи на прием до постановки диагноза и назначения лечения. Например, в электронной медицинской карте хранятся результаты анализов, протоколы осмотров, назначения и другая информация.

Также Собянин рассказал и о принципе цифровой клиники. После его внедрения бумажные медицинские формы заменили электронными. Теперь медперсонал имеет онлайн-доступ к данным пациентов, что экономит более 30% его времени.

