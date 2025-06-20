Собянин: на ПМЭФ представили технологии, которые меняют жизнь москвичей

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, что на ПМЭФ-2025 были представлены технологии, которые меняют к лучшему жизнь москвичей, а также делают медицину и образование доступнее, точнее и персональнее.

В частности, на форуме был продемонстрирован диагностический комплекс. Мэр пояснил, что если встать на платформу и взяться за датчики, то система покажет ключевые показатели здоровья: от уровня кислорода в крови до состояния сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в зоне с видео в формате 360 градусов презентованы цифровые решения, телемедицина и новые стандарты оказания медпомощи. Собянин отметил, что все это является частью единой экосистемы столичного здравоохранения.

На интерактивной карте желающие смогут посмотреть, какие изменения произошли в медицинской инфраструктуре за последние годы, а на 3D-экране – новейшие технологии, благодаря которым врачам удается оказывать помощь на ежедневной основе.

Особое внимание на форуме было уделено образованию. В частности, Москва продолжает обновлять образовательные учреждения по программе "Моя школа", а вместе с платформой "МЭШ" детям предоставляется возможность для формирования индивидуальных карьерных треков: от интересов – к профессии, от знаний – к реальному будущему.

Мэр отметил, что данные технологии не только презентуются гражданам, но и внедряются в тех сферах, где они важны – в здравоохранении, образовательном процессе и повседневной жизни.

Между тем, как сообщили в Центре политической конъюнктуры (ЦПК), Москва является лидером трендов в образовании и науке. В повестке этих тем ключевое место занимают инновации исследований и разработок столичных центров, значимость которых важна не только для российской, но и мировой науки.

При этом особое внимание уделено медицине, в том числе вопросам исследований, цифровизации здравоохранения и профессионального выбора в этой сфере.