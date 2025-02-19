Сергей Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве сформирована мощная экосистема для изобретателей. Компании патентуют разработки и привлекают финансирование под залог интеллектуальной собственности, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В качестве примера мэр столицы привел компанию "ДС-Роботикс", которая запатентовала модульную самоходную роботизированную тележку, способную автоматически перевозить грузы. Также она разработала и внедрила первый в стране роботизированный модуль для производства микроэлектроники.



Вместе с тем компания NEIRY занимается разработкой нейроустройств, которые могут считывать сигналы мозга. Они используются в 45 странах. Такая технология появилась уже и в центре "Профессии будущего" для профориентации взрослых и детей, отметил Собянин.

В то же время "Центр разработки низкоуглеродных технологий" создает технологии переработки растительного сырья в аналоге нефтепродуктов, используемые для создания авиационного топлива. Благодаря этому удается минимизировать выбросы парниковых газов на 80%.



Около половины всех патентов, которые были зарегистрированы в столице в прошлом году, принадлежат участникам Московского инновационного кластера.

"Патент – это не просто право на изобретение, а ценный актив, который защищает интеллектуальную собственность, увеличивает стоимость бизнеса и повышает инвестиционную привлекательность", – объяснил Собянин.

Мэр рассказал, что в городе доступна система поддержки, согласно которой до 5 миллионов рублей в год выделяется на патентование в РФ и за рубежом, а также льготные кредиты – под залог интеллектуальной собственности. Кроме того, в Москве предусмотрены образовательные программы по управлению интеллектуальной собственностью и коммерциализации технологий. Собянин добавил, что в Москве существует и сервис "IP-упаковка", помогающий компаниям сформировать стратегию управления правами.

Ранее в Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса, который позволяет быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики. К нему присоединились МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Сеченовский университет и другие. Эксперты сопровождают каждую заявку и подбирают необходимую лабораторию для реализации проекта.

