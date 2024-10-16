Собянин рассказал об исследовательских проектах резидентов кластера "Ломоносов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во флагманском кластере "Ломоносов" сегодня работают лаборатории и конструкторские бюро, созданные 66 высокотехнологичными компаниями столицы. В них трудятся более 2 тысяч инженеров, ученых, исследователей и разработчиков. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Сотрудники работают над проектами в областях информационных и промышленных технологий, биомедицины, экологии, робототехники, транспорта и микроэлектроники.

За полтора года работы кластера его участники инвестировали почти 3 миллиарда рублей в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Так, "Корпорация Попов Радио" создает технологию изготовления кварцевых тиглей – специальных сосудов для выращивания монокристаллов кремния, которые используются в микроэлектронике и солнечной энергетике.

"На данный момент компания сфокусирована на создании технологии изготовления кварцевых тиглей большого диаметра. В будущем это позволит организовать промышленное производство, а также сократить импортную составляющую в технологическом цикле микроэлектроники в стране", – добавил мэр.

Исследованиями безопасности информационных технологий занимается "Национальный технологический центр цифровой криптографии". Сотрудники компании разрабатывают решения с применением российских криптографических алгоритмов и механизмов.

Собянин заявил, что компания работает над созданием программно-аппаратного комплекса, который будет обеспечивать защиту данных и оценку качества синтетических и обезличенных наборов данных, применяемых для обучения систем искусственного интеллекта.

Летом текущего года сотрудники запустили в тестовом режиме национальный сервис "Мультисканер", который проверяет файлы на наличие вирусов.

Специалисты компании Bell Integrator разработали инструмент, позволяющий автоматически переводить программный код Oracle в формат PostgreSQL. Решение направлено на государственные и коммерческие организации, ранее использовавшие Oracle для создания баз данных.

"В будущем это исключит угрозу зависимости от разработчика и поставщика IT-продукта, поскольку перенос осуществляется на открытый программный код", – отметил глава города.

На базе суперконденсаторов и литийионных батарей ООО "ТПС" разрабатывает и производит оборудование для защиты промышленного и IT-оборудования от скачков напряжения. Технология применяется в отечественных энергетике, нефтедобыче и автомобилестроении.

Компания "Т8 НТЦ" производит телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи, позволяющее передавать большие объемы данных на большие расстояния. Решения компании применяются операторами связи, финансовыми организациями и промышленными предприятиями в России.

"Аппаратная и программная часть разработана по международным стандартам и уникальна на российском рынке, а также обладает высоким потенциалом внедрения на международных сетях связи", – уточнил Собянин.

"Салфокс" занимается созданием систем очистки воздуха для городских очистных сооружений, которые будут удалять из воздуха неприятные запахи и минимизировать выбросы химических веществ (сероводород, меркаптаны и аммиак).

Компания продолжает исследования и совершенствует технологию очистки воздуха от сероводорода и серосодержащих соединений с эффективностью от 95 до 99,5%. Разработка уже прошла испытания на объектах Мосводоканала. Планируется, что система будет внедрена в следующем году.

"Арктический Научный Центр" разрабатывает микробный препарат, который предназначен для утилизации углеводородных загрязнений в арктических морях. В основе препарата лежат штаммы микроорганизмов, которые обитают в холодных условиях и используют углеводороды в качестве источника питания и энергии.

Основная цель проекта – масштабирование промышленной технологии производства препарата и подготовка необходимой документации для его производства и использования.

В ходе работы специалисты получили патенты на 29 штаммов микроорганизмов, которые способны разрушать нефть и нефтепродукты. Лабораторные исследования и испытания в реальных условиях подтвердили безопасность препарата для человека и животных.

Ранее Собянин рассказал, что в столице открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса, который позволит быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики. К сервису уже присоединились две научные организации и 14 московских вузов, восемь из которых обладают особым статусом национального исследовательского университета.