Собянин: 90 мировых проектов в области ИИ реализуются в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжают активно реализовывать 90 крупных мировых проектов в области применения искусственного интеллекта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня Москву уже сложно представить без этих технологий", – отметил мэр на Форуме инновационных финансовых технологий в "Сириусе".

Ранее заммэра Наталья Сергунина заявила, что Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. При этом правительство города постоянно делится своим опытом и изучает практики других мегаполисов.

Кроме того, Собянин уже отмечал важность искусственного интеллекта в развитии общественного транспорта, где в настоящий момент сосредоточены лучшие технологии.

