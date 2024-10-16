16 октября, 13:57Мэр Москвы
Собянин: 90 мировых проектов в области ИИ реализуются в Москве
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве продолжают активно реализовывать 90 крупных мировых проектов в области применения искусственного интеллекта. Об этом рассказал Сергей Собянин.
"Сегодня Москву уже сложно представить без этих технологий", – отметил мэр на Форуме инновационных финансовых технологий в "Сириусе".
Ранее заммэра Наталья Сергунина заявила, что Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. При этом правительство города постоянно делится своим опытом и изучает практики других мегаполисов.
Кроме того, Собянин уже отмечал важность искусственного интеллекта в развитии общественного транспорта, где в настоящий момент сосредоточены лучшие технологии.
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