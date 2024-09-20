Искусственный интеллект применяется в более чем 90 городских проектах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российская столица является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), он задействован уже в более чем 90 городских проектах Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Ежегодно мы реализуем сотни IT-проектов. Каждый из них направлен на повышение качества жизни людей", – прокомментировала заместитель градоначальника повестку прошедшего в столице форума "Облачные города".

Она добавила, что масштабный форум, посвященный будущему лидирующих городов стран БРИКС, посетили более 13 тысяч человек из 30 стран. Здесь также состоялись свыше 50 сессий.

При этом правительство столицы постоянно делится своим опытом и изучает практики других мегаполисов БРИКС. К настоящему моменту специалисты Москвы рассмотрели порядка 550 кейсов.

"За последние несколько лет заключены десятки соглашений для укрепления партнерских связей", – отметила Сергунина.

Так, на столицу приходится более 17,5% от всех отечественных IT-компаний, треть занятых в науке, пятая часть всех вузов страны, 19% несырьевого неэнергетического экспорта, 90% кинопроизводителей и 22% – организаций в креативных индустриях России. Заместитель мэра подчеркнула, что к 2030 году планируется увеличить число высокотехнологичных предприятий почти в 2 раза.

Она уточнила, что один из главных принципов Москвы – "город как сервис". Для этого москвичам доступен главный портал mos.ru, который охватывает все сферы города. Важно, чтобы забота о гражданах была без лишних заявлений, заключила Сергунина.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о внедрении ИИ в городские сферы для повышения качества жизни горожан. В частности, особенно важен искусственный интеллект в развитии общественного транспорта, где в настоящий момент сосредоточены лучшие технологии.

