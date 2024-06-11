Врачи из региональных медорганизаций положительно оценили московские ИИ-сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи из Московской и Воронежской областей присоединились к платформе с медицинскими сервисами искусственного интеллекта (ИИ), разработанной в столице. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, специалисты уже успели самостоятельно убедиться в удобстве использования умного помощника.

По ее словам, заявки на подключение к столичной нейросети уже подали более 25 регионов.

"Искусственный интеллект позволяет быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях. Москва, со своей стороны, совершенствует качество и контролирует безопасность алгоритмов", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства города.

Как уточнил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев, в столичной области активно развиваются сервисы на основе ИИ, в частности расшифровка рентгенологических исследований.

"Наша больница вошла в пилотный проект с Центром диагностики и телемедицины Москвы. Это дает нам возможность выбирать, какие исследования мы расшифровываем у себя, а какие направляем в центр", – подчеркнул врач, добавив, что в учреждении еженедельно выполняется около 2,5 тысячи лучевых исследований.

Уточняется, что разработчиком данной платформы выступил Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города.

Ранее сообщалось, что столичная система поддержки принятия врачебных решений, работающая на базе искусственного интеллекта, помогла врачам поставить 14 миллионов предварительных диагнозов. Как отметила Ракова, на сегодняшний день во всех взрослых городских поликлиниках Москвы специалисты используют данную систему.