Искусственный интеллект помог врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе искусственного интеллекта (ИИ), помогла врачам поставить 14 миллионов предварительных диагнозов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Цифровая трансформация столичного здравоохранения позволяет значительно повысить эффективность лечебно-диагностического процесса, систематизировать большие объемы информации и автоматизировать выполнение рутинных задач. Все это дает нам возможность обеспечить москвичей максимально персонифицированной медпомощью", – подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день во всех взрослых городских поликлиниках специалисты используют систему поддержки врачебных решений на базе ИИ. Одним из таких сервисов стал цифровой помощник "Топ-3". Он способен анализировать жалобы людей, которые медработник вносит в протокол осмотра в единой медицинской информационно-аналитической системе, и предлагает три вероятных предварительных диагноза. Система определяет 95% распространенных заболеваний.

После определения предварительного диагноза нейросеть создает список исследований и консультаций. Врач может согласиться с ними, дополнить или сократить.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве определили ключевые задачи развития здравоохранения до конца 2024 года и на перспективу. Мэр рассказал, что внедрение нового московского стандарта завершится в области оказания амбулаторной помощи. Для этих целей закупят новое оборудование, обучат персонал и реконструируют 140 зданий столичных поликлиник.

