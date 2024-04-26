Собянин: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после реконструкции в рамках перехода на новый стандарт экстренной помощи приемное отделение городской клинической больницы № 24 на Писцовой улице.

Одновременно с отделением ГКБ № 24 прием пациентов после реконструкции начали еще пять отделений городских больниц – ГКБ № 13 в ЮВАО, ГКБ имени Кончаловского в ЗелАО, ГКБ имени Жадкевича в ЗАО, ДГКБ имени Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в ЦАО.

По словам мэра, в городские больницы в год поступают около миллиона экстренных пациентов. Он подчеркнул, что это большой объем и от работы экстренной помощи во многом зависит жизнь и здоровье большого количества москвичей. В связи с этим, пояснил Собянин, было решено принять новые стандарты оказания экстренной помощи, а в этом году началось массовое их внедрение в московские клиники.

"Мы строим новые корпуса, реконструируем и модернизируем действующие. Таким образом, чтобы до конца года подавляющее большинство московских клиник перешли на новый стандарт. Это новая логистика, новое диагностическое оборудование, новая операционная и, самое главное, быстрое и качественное оказание помощи пациентам. Большое внимание для всех, кто поступает в сложной экстренной ситуации", – сказал Собянин.

Он поблагодарил коллектив медиков за их работу, за то, что они поддержали инициативу, сами участвовали в разработке этого стандарта и активно его внедряют на благо пациентов.

Модернизация приемного отделения ГКБ № 24 началась в июле 2023 года и завершилась в апреле текущего года. Работы проводились в помещениях первого этажа хирургического корпуса больницы общей площадью порядка 2,2 тысячи квадратных метров.

В ходе реконструкции строители улучшили планировку помещений и организовали удобную логистику. За счет этого увеличилась пропускная способность приемного отделения на 15–20%. Теперь оно рассчитано на прием до 200 неотложных пациентов в день.

После реконструкции приемное отделение оснастили современным оборудованием. В распоряжении врачей есть две общепрофильных операционных. В отделении внедрили принцип "цифровой клиники". Это значит, что медицинская документация ведется в электронном виде. В обновленном приемном отделении работают 65 человек, в том числе 23 врача и 18 сотрудников среднего медицинского персонала.

Ожидается, что переход на новый стандарт позволит сократить время экстренной помощи в 1,5 раза. 70% пациентов полностью обследуют и ставят диагноз в течение двух часов с момента госпитализации. Количество экстренных операций увеличилось на 15%.

Каждый день в Москве дежурят более тысячи бригад скорой помощи, которые выполняют свыше четырех миллионов выездов в год. Ежегодно в столичные стационары поступают более миллиона экстренных пациентов – 60% всех госпитализаций.

Ранее стало известно, что все крупные многопрофильные медучреждения Москвы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи с начала 2024 года. Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на расширенный стандарт перейдут 20 больниц, которые оказывают экстренную и неотложную помощь.