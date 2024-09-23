ИИ помог рентгенологам Москвы обработать 13 млн исследований

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Применение искусственного интеллекта (ИИ) для анализа снимков позволяет ускорить процесс обработки большого количества данных. К настоящему моменту нейросети помогли московским рентгенологам обработать 13 миллионов различных лучевых исследований, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Внедренные в 2020 году сервисы сегодня играют важную роль в анализе медицинских изображений. С 2023 года они работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая этого года в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки", – рассказала вице-мэр.

По ее словам, такие технологии дают врачам возможность повысить точность диагностики, а также сделать ее более доступной для москвичей. Это особенно важно на ранних стадиях заболеваний, подчеркнула Ракова.

С помощью ИИ медики могут обнаружить на лучевых исследованиях признаки 38 заболеваний. Речь идет о таких болезнях, как рак легких, пневмония, остеопороз позвоночника, ишемическая болезнь сердца, инсульт, легочная гипертензия и других, уточнили в свою очередь представители пресс-службы комплекса социального развития.

Применение искусственного интеллекта также способствует оперативному отслеживанию динамики состояния пациентов, подчеркнул главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Постепенно ИИ приобретает характер базовой технологии диагностики и лечения в Москве, отмечал ранее Сергей Собянин. По его словам, нейросети не просто облегчают работу медиков, но и позволяют сделать помощь пациентам более доступной и качественной. В связи с этим столица намерена продолжать работу над созданием еще более совершенных сервисов.